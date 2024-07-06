Şahan Gökbakar Merih Demiral kararına ateş püskürdü: İkiyüzlü UEFA!

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Karar sonrasında komedyen Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

UEFA, Türkiye-Avusturya maçında yaptığı gol sevincine yönelik soruşturma açtığı Merih Demiral için kararını verdi. TFF, soruşturma ile ilgili itiraz dosyasını UEFA'ya göndermişti. UEFA Disiplin Komitesi, milli oyuncumuz Merih Demiral için kararını açıkladı.

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Karar sonrası UEFA, eleştiri yağmuruna tutuldu. Okların çevrildiği UEFA'ya bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, UEFA'yı hedef aldı.

İKİYÜZLÜ UEFA!

Şahan Gökbakar paylaşımında, ''Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş?, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk Türk ve sevincini "bozkurt" la yapmış. Kime ne yaa? 2 mac men nedir kardeşim? Uefa resmen saçmalamış. Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba! Ulan Bellingham rakip takima karşı babafingoyu avuçluyor; tahrik var, hakaret var, ona 20bin avro ceza. Hadi lan ordan! İkiyüzlü uefa! Shame on you!'' diye yazdı.

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