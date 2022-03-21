Şahan Gökbakar'ın karın ağrısı belli oldu! Ahlaksızlık serisinin devamını çekecekmiş

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Yaptığı filmlerle milyonları cebine indirip halktan birisiymiş edası ile ekonomik gelişmeler üzerinden iktidarı hedef alan Şahan Gökbakar'ın derdi ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, ahlakszılık serisinin devamı Recep İvedik 7'yi çekeceğini duyurdu.

Son olarak İBB iki yüzlülüğüne imza atmıştı!

Gökbakar, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Beşiktaş'ta 112 ağacı reklam alanı açmak için katletmesi karşısında ağacı kesene göre muamele ederek riyakar davranmıştı.

Sosyal medya hesabından bazı kullanıcıların, "İBB'nin ağaç kesmesine sesini çıkartmayacak mısın?" diye sorduklarını aktaran Gökbakar, "Beşiktaş'ta 112 kanserli ağac kesilmiş. İnsanlar bana ses cikarmayacak misin yaziyor? Çikarmiycam, çünkü belediye başta olmak uzere, bilim insanları, Orman Müdürlüğü vs tüm yetkililer kesilsin demis." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar İBB'nin ağaç katliamını eleştirenleri de şöyle hedef aldı: Yanlış uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin agaçları kesilmesin demeye devam!