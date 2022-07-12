Şahan Gökbakar, İmamoğlu'nu deliye döndürecek! Oy oy oy oy

Abdulkadir Selvi, "Komedyen Şahan Gökbakar bile 'dermişim' modunda, bir espri yapmaya kalkışmış. Espri gerçek olmuş" ifadelerini kullanıp, Gökbakar’a “Yok artık” dedirten Ekrem İmamoğlu tweet'ini köşesine taşıdı. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Komedyen Şahan Gökbakar bile “dermişim” modunda, bir espri yapmaya kalkışmış. Espri gerçek olmuş.

Şahan Gökbakar’a, “Yok artık” dedirten tweet şöyle: “İstanbul’da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma ‘İmamoğlu yine tatildeymiş mesela’ deyip kahkaha attım. O da ‘Evet abi, tatilde’ dedi. ’Yok artık’ dedim, ‘Gerçekten abi’ dedi. ’Lan saçmalama, vallaha mı?’ dedim, ’Vallaha’ dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!”

İmamoğlu’nda bu tatil merakı olduğu sürece Şahan Gökbakar daha çok “Yok artık” der. “Komedi filminde olur bu” diye tweet’ler atmak zorunda kalır.

Çünkü niye?

Ekrem İmamoğlu bunun hata olduğunu kabul etmiyor, “Alışacaksınız” diyor. İyi de evini su basanlar, karda donma tehlikesi geçirenler nasıl alışsın?"