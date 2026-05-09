SAHA 2026'ya YILDIRIMHAN Damgası: Dünya basınında yankılandı

Koçak, fuarın en stratejik gelişmesi olarak nitelendirdiği YILDIRIMHAN Füzesi’nin, Türkiye’nin savunma sanayiinde artık üst lige çıktığının bir kanıtı olduğunu vurguladı. Yazısında, bu teknolojinin uluslararası arenadaki etkilerini şu şekilde değerlendirdi:

Dünya Basınında YILDIRIMHAN Yankıları

Küresel İlgi: Dünya basınının odak noktası haline gelen füze, dost ve kardeş ülkelerde sevinçle karşılanırken; ABD , İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerin siyasi ve askeri çevrelerinde endişe ve yakından takip edilen bir konu haline geldi.

Stratejik Güç: Türkiye'nin İHA ve SİHA başarılarının ardından stratejik uzun menzilli mühimmat üretiminde ulaştığı kapasite, fuarın en çok konuşulan başlığı oldu.

Siyasette Milli Birlik Tablosu

Fuar alanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi isimlerle bir araya gelen Mehmet Koçak, savunma sanayiinin siyaset üstü bir konumda olması gerektiğini belirtti. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fuarı ziyaret ederek YILDIRIMHAN ve diğer sistemleri takdir etmesini, milli birlik ve yapıcı siyaset açısından anlamlı bir adım olarak nitelendirdi.

Ekonomik Başarı ve 8 Milyar Dolarlık İhracat

Fuarın sadece teknolojik değil, ekonomik boyutuna da değinen Koçak, Türk savunma sanayii şirketlerinin ilk üç günde yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine imza attığını bildirdi. Bu rakamın, Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunun tescili olduğunu ifade etti.

"İstiklal olmadan istikbalin hiçbir anlamı yok. Savunma sanayiinde elde edilen başarılar, bir milletin bağımsız yaşama iradesinin en önemli teminatıdır."

Yazısının sonunda, Türkiye’nin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Mehmet Koçak, her alanda kalkınmış ve daha güçlü bir Türkiye temennisinde bulundu.

