9 Mayıs 2020: Ahmed El Kurd (Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi)

Asıl adı Ahmed Harb El Kurd Ebu Usame’dir. Ailesi 1948’deki Nekbe Günü’nde Askalan’daki köyünden hicrete zorlandı. Ahmed El Kurd da hicretten bir yıl sonra 1949’da Gazze şeridinin merkezinde bulunan Deyr El Belah kampında doğdu.



El Kurd, El Vusta bölgesinde bulunan Deyir El Belah’te eğitimini tamamladı ve yine burada evlenerek 11 çocuk babası oldu. Siyonist işgal rejimi tarafından defalarca esir edilen El Kurd, 1982 yılında işgalciler tarafından tutuklandı ve bir buçuk yıl esir edildi. Daha sonra da “idari tutuklama” bahanesiyle defalarca işgalciler tarafından esir edildi.



Asıl suçu, Filistin halkının direnişine yardım yapması ve sahada aktif rol üstlenmesiydi. 1977 yılında başladığı ve kuruculuğunu yaptığı hayır çalışmalarına vefat ettiği ana kadar (43 yıl) öncülüğünü bırakmadı ve Filistin halkına yardımlarını sürdürdü. El Kurd, Gazze Şeridi’nde İslami Direniş Hareketi Hamas’ın öncüleriyle birlikte Salah El Hayriyye Derneğini kurdu.







Uzun yıllar bu derneğin başkanlığını yürüttü. Öğretmenlik ve müfettişlik görevi de yapan El Kurd, El Vusta bölgesinde bulunan Deyir El Belah’te binlerce yetim çocuğa eğitim ve maddi destekte bulundu. Ebu Usame El Kurd, esir, fakir aileleri ve yetimlere her ay ayni ve nakdi yardımların dağıtılmasında, onların yıkık evlerini onarmada öncü ve yönlendirici konumdaydı.



Geri Dönüş ve Ambargonun Kırılması Yürüyüşleri Yüksek Kurulunun başkanlığını da yürütüyordu. Ebu Usame El Kurd, Hamas İslami Direniş Hareketi’nin 2005 yılında kazandığı yerel seçimler sonrası Deyir El Belah Belediyesinin başkanlığını üstlendi. Yine Dr. İsmail Heniyye’nin başkanlığını yürüttüğü Filistin 10’uncu hükümetinde Toplumsal İşler Bakanlığını yaptı.



Hamas’ın Siyasi Büro üyesi ve Filistin davasının önde gelenlerinden Ahmed El-Kurd, gündüz uzun süren hayır çalışmalarının ardından akşam evinde teravih namazı kılarken 71 yaşındaki kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.