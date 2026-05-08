Adalet Bakanı Akın Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sandıklı, Serik ve Suşehri ağır ceza mahkemelerini kurduklarını, Çerkeş Adliyesi'ni Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağladıklarını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalete erişimini hızlandırmak ve yargı teşkilatını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Sandıklı, Serik ve Suşehri ağır ceza mahkemelerini kurduk. Çerkeş Adliyesi'ni, mülki idareye uygun olarak Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağladık.

Adaletin daha hızlı, ulaşılabilir ve etkin işleyişi için attığımız bu adımların yargı camiamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."