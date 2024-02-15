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Gündem Sağlıkçılardan olay yerinde inceleme! 'Siyanür açısından bir risk yok'
Gündem

Sağlıkçılardan olay yerinde inceleme! 'Siyanür açısından bir risk yok'

Yeniakit Publisher
2024-02-15 20:28:00 - 2024-02-15 21:18:58
Sağlıkçılardan olay yerinde inceleme! 'Siyanür açısından bir risk yok'

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye giden sağlıkçılar siyanür incelemesinde bulundu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Onur Erdem ile Prof. Dr. Sermet Seziger, siyanür açısından risk teşkil eden bir durum olmadığını söylediler.

"Araziye gittik bugün. Olay yerine de iki sefer çıktık. Siyanürle ilgili yoğunlaşan tartışmalar elbette ki normal. Ancak şu anda sahada gerek Çevre Bakanlığımız gerekse diğer bakanlıkların ölçüm cihazlarıyla birlikte AFAD'ın sahada yaptığı ölçümler var. Ve biz bunları tek tek kontrol ettik." diyen Prof. Erdem, "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda aslında siyanür açısından şu anki değerlerin risk teşkil etmediğini gördük." ifadelerini kullandı.

Prof. Erdem sözlerini şöyle tamamladı: Çevre sağlığı açısından da insan sağlığı açısından da benim gördüğüm tablo, şu an çok acil bir risk oluşmadı. Ama tabii izlemeye devam etmekte fayda var.

'Olağan dışı bir değer tespit edilmedi'

Doç. Dr. Sermet Sezigen ise, "Çevre Bakanlığı burada düzenli olarak her gün periyodik su ve toprak örneklerinde ölçüm yapıyor. Bir de ilave olarak bu şirketin baştan beri Çevre Bakanlığı'na bildirdiği bir istasyonu var. Yerleşim yerine yakın. O da diğer kilitçilerle birlikte ölçüm yapıyor. AFAD'daki arkadaşlarımızın da sabit olarak bölgedeki belirli noktalardan günlük olarak yaptıkları dedektörlerle ölçümlerde olağan dışı bir değer tespit edilmedi." dedi.

Seziger konuşmasına şu ifadelerle devam etti:
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Burada pek çok farklı deistinden bilim insanı bir arada çalışıyor. Bu noktada amacımız bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. İlk müdahaleciler başta olmak üzere hiçbirimizin burnu kanamadan bu olayın yönetilmesi.

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Yorumlar

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Romanya’da 2000 yılında yaşanan maden kazası, Çernobil’den sonra Doğu Avrupa’daki en yıkıcı endüstriyel kazalardan biri olarak kayıtlara geçti. Baia Mare siyanür sızıntısı olarak anılan olayda nehre karışan zehirli madde büyük bir çevre felaketi yarattı. Macaristan ve Sırbistan’a da ulaşan sızıntı nedeniyle Tuna Nehri’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Siyanürlü altın madenciliğinde su kullanıldığı için işletmelerin nehir yakınlarına kurulması tercih ediliyor. TEMA Vakfı’nın da aralarında olduğu çevreci dernekler, tatlı su ve insan sağlığını tehdit eden “siyanürlü liçlemenin” yasaklanması gerektiğini savunuyor. Avrupa’da Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan siyanürlü madenciliğe lisans vermeyen ülkeler arasında bulunuyor. Maden şirketleri bu havuzların çok dikkatli bir şekilde yönetildiğini söylese de Birleşmiş Milletler Çevre Programına (UNEP) göre son 10 yılda 40'tan fazla ciddi ölçekte atık maden barajı kazası yaşandı, yüzlerce insan yaralandı ve temiz suya erişim sağlanamadı.
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