Sağlıkçılardan olay yerinde inceleme! 'Siyanür açısından bir risk yok'

Olay yerinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Onur Erdem ile Prof. Dr. Sermet Seziger, siyanür açısından risk teşkil eden bir durum olmadığını söylediler.

"Araziye gittik bugün. Olay yerine de iki sefer çıktık. Siyanürle ilgili yoğunlaşan tartışmalar elbette ki normal. Ancak şu anda sahada gerek Çevre Bakanlığımız gerekse diğer bakanlıkların ölçüm cihazlarıyla birlikte AFAD'ın sahada yaptığı ölçümler var. Ve biz bunları tek tek kontrol ettik." diyen Prof. Erdem, "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda aslında siyanür açısından şu anki değerlerin risk teşkil etmediğini gördük." ifadelerini kullandı.

Prof. Erdem sözlerini şöyle tamamladı: Çevre sağlığı açısından da insan sağlığı açısından da benim gördüğüm tablo, şu an çok acil bir risk oluşmadı. Ama tabii izlemeye devam etmekte fayda var.

'Olağan dışı bir değer tespit edilmedi'

Doç. Dr. Sermet Sezigen ise, "Çevre Bakanlığı burada düzenli olarak her gün periyodik su ve toprak örneklerinde ölçüm yapıyor. Bir de ilave olarak bu şirketin baştan beri Çevre Bakanlığı'na bildirdiği bir istasyonu var. Yerleşim yerine yakın. O da diğer kilitçilerle birlikte ölçüm yapıyor. AFAD'daki arkadaşlarımızın da sabit olarak bölgedeki belirli noktalardan günlük olarak yaptıkları dedektörlerle ölçümlerde olağan dışı bir değer tespit edilmedi." dedi.

Seziger konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

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Burada pek çok farklı deistinden bilim insanı bir arada çalışıyor. Bu noktada amacımız bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. İlk müdahaleciler başta olmak üzere hiçbirimizin burnu kanamadan bu olayın yönetilmesi.