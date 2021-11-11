Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden mahrum kalarak büyük bir fedakârlıkla çalışan sağlıkç kahramanlarına desteklerini sürdürüyor. Bugüne kadar konaklama, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, C vitamini destek paketleri ve Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı ile sürekli sağlık çalışanlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini yeniden uzattı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında sağlık çalışanlarına toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2020’de sona eren uygulamayı, pandeminin tavan yapmasıyla birlikte 23 Ekim 2020’de yeniden devreye almıştı. Toplam 24 bin 628 kişinin sağlık çalışanı kartı aldığı uygulamanın süresi de tam kapanmanın son günü olan 16 Mayıs 2021’e kadar uzatılmıştı. Tam kapanmanın son gününde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresi de 1 Haziran 2021’e kadar uzatılmıştı.

Sağlık çalışanlarının yılsonuna kadar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmesine yönelik önerge, Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında gündeme alındı. Toplantıda oy birliğiyle alınan kararla, Bursa’daki tüm sağlık çalışanları özel düzenlenmiş kartları ile toplu taşıma araçlarından 15 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak yararlanacak. Uygulama ilçeler arası taşımacılık yapan hatlar ve turizm hatlarında (F3, E-80) geçerli olmayacak.



Bu arada meclis toplantısında ayın vatandaşı olarak iki akademisyen seçildi. Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan Stanford Üniversitesi’nin her yıl yayınladığı ve bu yıl dünya genelinde 190 bin 63 bilim insanın yer aldığı “Dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Bursalı 2 akademisyen ayın vatandaşı seçildi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ve Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş’a plaketlerini meclise başkanlık eden Ahmet Yıldız ile meclis üyesi Halide Serpil Şahin tarafından verildi.