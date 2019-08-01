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Sağlık zirvesi Balıkesir’de toplandı

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yoğun Bakım Hizmet Süreçlerini Değerlendirme Toplantısı 8 ilin sağlık müdürlerini bir araya getirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
Sağlık zirvesi Balıkesir’de toplandı

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yoğun Bakım Hizmet Süreçlerini Değerlendirme Toplantısı 8 ilin sağlık müdürlerini bir araya getirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilen toplantıda Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerindeki yoğun bakım hizmetleri ile iller arasındaki hasta sevkleri değerlendirilerek yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirildi.


Balıkesir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan illerin tek tek sunumu yapılarak yoğun bakım hizmetleri ele alındı. Bölgesel toplantıda yoğun bakım yataklarının doluluk oranı yüzde 90’lar seviyesinde olduğu belirtilerek, iller arasında yapılacak sevklerin doluluk oranına göre koordine edilmesi kararlaştırıldı.



Balıkesir İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: “Sorunların çözümü için bir aradayız”


Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 7 ilin il sağlık müdürüne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yavuzyılmaz, “Sağlık hizmeti kesintisiz ve dinamik bir şekilde sürdürülmesi gereken bir hizmettir. Bu anlamda bölgesel iller arasındaki koordinasyonu, organizasyonu ve iş akışının da sorunsuz işlemesi bu manada hizmetin kalitesini son derece etkilemektedir. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüzün komşu illerin ya da bölge illerin birbiri arasında yoğun bakım ihtiyacı sürecinin sürdürülmesi, organizasyonun sorunsuz işlemesi adına yapmış olduğu toplantılarda 8 ilimizin katılımlarıyla bu toplantıyı yapacağız. Burada Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak illerimiz bugün bu toplantıda bizlerle beraber. Her ilin kendine göre dinamikleri, süreçleri var. Bu süreçlerde de bazen yoğun bakım yoğunluğu, hekim ihtiyacı doğabiliyor. Bunun en kısa sürede, en yakın ilde çözmek adına bu yaptığımız toplantıların katkısı çok faydalıdır. Düzenlediğimiz toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Sunduğumuz sağlık hizmetlerine olumlu katkılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.



İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop: “Yoğun bakımlarda doluluk oranları yüzde 100’lerde”


İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ise yaptığı konuşmada yoğun bakım hizmetlerinin koordinasyon edilmesinin önemine vurgu yaptı. Öztop, “Yoğun bakımlar ve acil kayıtlarıyla ilgili ciddi koordinasyon ihtiyacı hissediyoruz hem bölgemizde hem de Türkiye’nin tamamında. Çünkü benim çalıştığım illerde ve Türkiye’nin genelinde de birçok yerde yüzde 100’e yakın ikinci ve üçüncü basamak erişkin yoğun bakım doluluklarıyla geçiriyoruz. Bizim ilimizde de diğer illerde de yüzde 90’ı yoğun bakım ihtiyacından kaynaklı. Bizim yoğun bakımlarımız az mı? Aslına bakarsanız değil. İzmir’le ilgili birkaç veri verecek olursam erişkin yoğun bakım yatak sayıları sadece Kamu Hastanelerinde 537 tane, ama doluluk oranı yüzde 90 birinci basamak da dahil olmak üzere. Çocuk yoğun bakımı 52 tane ve yüzde 85 dolulukta, yeni doğan yoğun bakım sayısı 175 tane. Toplamda 794 tane kamu hastanelerine bağlı yoğun bakım yatağımız var ve bunların toplam doluluk oranı yüzde 90’lar civarında. Yine üniversitelerimizde 342, özelde de 765 olmak üzere İzmir genelinde bin 901 yoğun bakımımız var. Biz yoğun bakım yeri bulmakta zorlanıyoruz İzmir’de. Yine benzer şekilde palyatif bakımları drenaj şekilde kullanıyoruz ve sadece kamuda bizim 379 tane palyatif bakım yatağımız var. Bunların da doluluk oranları oldukça yüksektir. Peki, bunları nasıl yapmalıyız? Bu koordinasyonları iyi sağlamalıyız. Hastaların drenajlarını iyi sağlamalıyız ve mümkünse endikasyon çalışmalarını çok iyi yapmalıyız. Yani yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastaları sadece tedbir amaçlı yoğun bakımlarda tutmamalıyız. En azından seviyeleri aşağıya indirerek çıkarmalıyız. İkinci ve üçüncü basamakları daha kullanabilir hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.



“İller arası hasta sevkleri iyi planlanmalı”


İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop konuşmasının devamında, iller arasındaki hasta sevklerine de değinerek, “Bir de burada iller arası nakillere önemli bir vurgu yapmak istiyorum. İller arası 112 nakillerinde hasta koordinasyonu çok önemli. Bazen illerimize hasta sevk edildiği zaman kritik olan hasta merkezlerine veya 112 komuta merkezlerine bilgi vermeyi unutuyoruz. Dolayısıyla bilgi verilmeyince hasta sevk edilmiş oluyor, o yoğun bakım yatağı dolmuş oluyor ama yoğun bakım yatağı dolan ilin kriz koordinasyon merkezleri ya da 112 komuta merkezinin bundan haberi olmuyor. Dolayısıyla burada 112’den arkadaşlarımız da olacaktır, kendi aramızda bu sevkleri yaparken mutlaka buna dikkat etmeliyiz. Bir de İzmir ili olarak biz bölgenin ortasında yer alıyoruz. Balıkesir ve Manisa’dan, Aydın ve Muğla tarafına doğru yol güzergahında olduğumuz için bu sevklerde de aslında boş geçen ambulansları da komuta merkezlerinin haberi olması lazım. Bunun geri dönüşlerde hasta sevklerinde bunun çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu toplantıları daha sık ve yüksek katılımlarla bir araya gelerek yapmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



Her ilin sunumları yapıldı


Açılışta yapılan konuşmaların ardından başta Balıkesir olmak üzere Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin yoğun bakım sayıları ile iller arasındaki hasta sevklerinin yer aldığı sunumlar gerçekleştirildi. Yapılan sunumların ardından yoğun bakım hizmetlerinin iyi planlanarak hasta sevklerinin ona göre yapılması gerektiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
  1. doğa

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