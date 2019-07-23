0553 313 94 23

Sağlık yatırımlarında yangından korunma

ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, "Aşırı gerilim sönümleyici ve yeni nesil parafudrların var olan tesislerde de hayata geçerse; yıldırım ve trafo patlaması dahil elektronik kartlar zarar görmeyecek ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların önün geçilebilecektir“ dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:01
Sağlık yatırımlarında yangından korunma

ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, "Aşırı gerilim sönümleyici ve yeni nesil parafudrların var olan tesislerde de hayata geçerse; yıldırım ve trafo patlaması dahil elektronik kartlar zarar görmeyecek ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların önün geçilebilecektir“ dedi.


Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, dernek olarak 20 Haziran 2019 tarihinde, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, Sağlık Tesislerinde Yangın Önleme, Yangından Korunma ve Yangına Müdahale kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldıklarını belirtti.


Yurttaş, çalıştayda ele alınan konularla ilgili olarak, Katılımcıların bundan sonra planlanacak her ölçekteki sağlık tesislerinde, uygulamalara esas olacak teknik şartnamelerde, projelere temel olacak görüşleri yazılı olarak istenerek, Bakanlığın konuyla ilgili hassasiyeti bir kez daha ortaya çıkmış oldu.


Elektrik yangınlarını ve hasarlarını önleme amacıyla kurulmuş derneğimiz, elektrik konusunda yaşanabilecek arıza ve olası yangın risklerini önlemek amacıyla, var olan sorunları tespit ederek, varsa yönetmelikler çerçevesinde teknolojilerin uygulanmasını, sorunu çözecek teknoloji yoksa veya yerli değilse, Ar-Ge yapmaktadır.


Sonuçların elektronik kart yanmaları ve yangınlara engel olmadığı açıkça ortada


3.12.2003 tarihli 25305 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği”ne göre kullanılması gereken koruma tedbirlerinden, “Parafudr, darbe koruma düzenleri ve diğer aşırı gerilim sönümleyicilerin seçimi” maddesinin, sorumluluğunuzdaki yapılarda B sınıfı parafudr kullanımı ile koruma yapılmaya çalışıldığı ve sonuçların elektronik kart yanmaları ve yangınlara engel olmadığı açıkça ortadadır“ diye konuştu.


Araştırmalarını neticesinde, elektriğin temelinde var olan iki temel öğeden; akım ile ilgili tedbirler mevcut iken, gerilim ile ilgili tedbirlerin güç kaynağı ve regülatör gibi lokal ve asıl amacından uzak şekilde kullanıldığını tespit ettiklerini belirten Yurttaş şu önerilerde bulundu:


"Tespitlerimiz üzerine Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçip, durumu belge ve bilgileriyle arz ettikten sonra, 59180707-755.01- sayılı yazı ile KÖİ Proje Daire Başkanlığı tarafından “Şehir Hastaneleri” projelerinin ihale dökümanı Elektrik İşleri Şartnamesine “0,4kV LV panellerine (ana dağıtım panolarına) maksimum korumalı pano montajına uygun LV parafudrları ve aşırı gerilim sönümleyicileri temin edilmelidir” ifadesi eklenmiştir.


Bu ifade ve uygulama ile, aşırı gerilim sönümleyici ve yeni nesil parafudrların var olan tesislerde de hayata geçmesi durumunda;


Yıldırım ve trafo patlaması dahil elektronik kartlar zarar görmeyecek ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların önün geçilebilecektir.


Nötr kopması gibi durumlarda, dengesiz yüklerde meydana gelen faz-nötr ardı potansiyel farkın 220V seviyesinden, 400V seviyesine kadar çıkması engellenecektir.


Yaşam destek ünitesi, ameliyathane gibi elektriğin hiçbir surette anlık olarak kesilmemesi için kullanılan UPS’lerin korunması sağlanacaktır.


UPS’lerin aşırı gerilimler sebebiyle, akü ömürlerinin kısa sürmesi ve arıza risklerini minimize etmesi sağlanacaktır.“

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 YKS tercihleri başladı!
    1. 2019 YKS tercihleri başladı!
    2. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve..
    3. (Özel) Tadına bakanların hayran olduğu..
    4. (Özel) İstanbul’da motosikletli gencin..
    5. Bakan Selçuk: "Emeklilerimize maaş..
    6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    7. Kamyonet kasasında 52 kaçak göçmen..
    8. Bakan Selçuk memur emeklilerine tarih..
    9. Akhisarlılar açık havada sinema keyfi..
    10. Asya borsaları
    11. İnşaat maliyet endeksi
    12. Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi
    13. Emekli orgeneralden önemli uyarı!..
    14. Tüketici güven endeksi açıklandı
    15. Eyüpsultan’da sahte içki deposuna..
    16. Güneş Vakfı Başkanı Ceylan’dan 23..
    17. Gurbetçilerin bilmediği kanun..
    18. (Özel) Emekli oldu, seracılık okudu,..
    19. Diyarbakır'da 2 terörist enselendi
    20. Düzce’de, 3’ü çocuk 4 kişiyi arama..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar