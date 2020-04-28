Sağlık ve Medeniyet Derneği'nden Ankara Barosu'na sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili sözler sarf etti. Ali Erbaş zina ve eşcinselliğin "hastalıkları da beraberinde getirdiğini" ve kuşakları "çürüttüğünü" söyledi. Erbaş'ın ifadeleri toplumun geniş kesimlerinden destek görürken bazı baroları da rahatsız etti. Ankara Barosu, Erbaş'ın hutbede sarf ettiği sözlerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sağlık ve Medeniyet Derneği, Ankara Barosu'na çok sert tepki gösterdi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Diyanet İşleri Başkan'ınımız kendi şahsi fikrini söylememiştir. İnsanlığın saadeti, nesillerin korunması, toplumun ve dahi sizlerin ıslahı için kötülükten sakındırmaya çalışmıştır. Sizlere diyeceğimiz tek cümle var: Allah sizleri ve neslinizi ıslah etsin" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: