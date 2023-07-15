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Dünya Sağlık sistemi krizi büyüyor: Bu kez de kendi dişlerini çekmeye başladılar
Dünya

Sağlık sistemi krizi büyüyor: Bu kez de kendi dişlerini çekmeye başladılar

Yeniakit Publisher
2023-07-15 06:20:00 - 2023-07-15 06:25:32
Sağlık sistemi krizi büyüyor: Bu kez de kendi dişlerini çekmeye başladılar

İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan kriz her geçen gün katlanarak büyüyor. Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişemeyen İngilizler kendi kendilerini tedavi etmeye başladı. Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmadığı pek çok Avrupa ülkesinde bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları belirlendi.

Fransa merkezli BFM TV'de yer alan habere göre, İngiltere'de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerin sayısında artış yaşandı.

İNGİLİZLER KENDİ DİŞLERİNİ ÇEKİYOR

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkililer tarafından yapılan bir araştırma, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmaması nedeniyle bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarını gösteriyor. Giderek daha fazla İngiliz, diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor."

 

İNGİLTERE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlarda hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla (1 saat 32 dakika 54 saniye) bekledi. Bu kategorideki çağrılar için hedeflenen ambulans bekleme süresi 18 dakika olmasına rağmen, Aralık 2022'de kaydedilen 1,5 saat "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresi" olarak kayıtlara geçti.
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Acil servise başvuran hastaların yarısından fazlası ilk müdahale için 4 saatten fazla beklerken acil servislere başvuran 55 bin hasta hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Kasım 2022'de ise bu sayı 37 bin 837 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, hastanelerdeki personel eksikliği ve yüksek yatak doluluk oranları nedeniyle ambulansların, hastalarıyla acil servislerin önünde ve hastanelerin otoparklarında oldukça uzun saatler beklediği rapor edildi.

YAKLAŞIK 7,2 MİLYON HASTA RUTİN TEDAVİ İÇİN SIRA BEKLİYOR

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada yaklaşık 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi ülkenin gündemine oturdu.

Acil tıp doktorları birliği olan Royal College of Emergency Medicine'ın Başkanı Dr. Adrian Boyle, Aralık 2022'de acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini açıkladı.

Ayrıca, geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında da "bugüne kadarki en yüksek seviyeye" ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." dedi.

İngiltere'de hastanelerde rutin tedavi olabilmek için bekleyenlerin sayısı da 7,19 milyona ulaştı. Tedavi için 1 yıldan fazla bekleyenlerin sayısı ise Kovid-19 salgını öncesine oranla 220 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

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