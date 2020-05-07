Sağlık Sen’den çocukları sevindirmek için yardım kampanyası

Eskişehir Sağlık Sen Şubesi, çadırdan tarlaya bir hayat yaşayan tarım işçilerinin çocuklarını sevindirmek için yardım kampanyası düzenledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve gıda arz ve güvenliğinin sağlanması, köylümüzün ve çiftçimizin can damarı tarım üretiminin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerini gıda ve temizlik malzemesi ve mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarına/çocuklarımıza oyuncak ve giysi yardımında bulunacağız. Urfa’dan, Hatay’dan, Adana’dan ve birçok ilden; geçim derdi, ekmek parası için kurulu düzeni terk edip yollara düşen vatandaşlarımıza yalnız bırakmıyor, yanlarında oluyor ve yardım kampanyası düzenliyoruz. Teşkilatımız Vefa Sosyal Destek ekipleri ilimize tarım işçisi olarak gelen bütün çadırlara ulaşmak için yola çıkıyor. Çocuklarımızın çadırdan tarlaya, tarladan çadıra küçük dünyalarına bir nebze olsa da hayat katmak için yola revan oluyor. Mübarek Ramazan Ayının gölgesinde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış Korona Covid-19 salgınıyla köşeye sıkışan ailelere, çocuklarımıza düzenleyeceğimiz yardım kampanyasına tüm teşkilatımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.