Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Çırak: Gerektiğinde kuru ekmek yeriz!

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, termal bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Afyonkarahisar Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda, Sağlık-Sen’in, Memur-Sen'in lokomotifi olduğunu söyledi.

Memur-Sen’in her türlü hainlik ve kötülüğe karşı ortamlarda dimdik durduğunu belirten Çırak, şunları belirtti:

"Bugün ülkede yine hem ekonomik açıdan hem de bir çok hususta yaptırımlar söz konusu. Şu anda hem içeriden hem de dışarıdan bir operasyon var ama milletimizin feraseti, Memur-Sen'imizin dimdik durmasıyla, bu hem içeriden hem de dışarıdan oynanan oyunları biz bertaraf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.”

'VERECEK EN UFAK TOPRAĞIMIZ YOK'

Memur-Sen’in kararlı duruşu olduğunu vurgulayan Çırak, "Biz gerektiğinde kuru ekmek yeriz ama hiçbir zaman birliğimizin, beraberliğimizin ve bekamızın bozulmasına müsaade etmeyiz. Bu bizim örf ve adetimizde var, geleneğimizde var. Türk milleti olarak bizim vereceğimiz en ufak bir toprağımız yok. Bu böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.

Çırak, ülkeye uygulanan ekonomik baskının geçici olduğunu ileterek, "Biz güçlü bir ülkeyiz. Güçlü ve gerçekten ayakları üzerinde duran, dirayetli bir ülkeyiz. Her dönemde bunları gördük. Hep beraber yaşadık ama hiçbir zaman yılmadık. Türkiyemiz bugün dünya da ilk 10 büyük ekonomi arasına girme sürecinde." değerlendirmesini yaptı.

Genel Kurula Çırak'ın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Himmet Bayar, Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdülkadir Hız ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.