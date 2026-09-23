Sağlık sanayii büyük bir ekonomiye evrilebilir

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Dr. İhsan Şahin, medikal cihaz, sarf ve ilaç üretimini artırmaya dönük önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Şahin, önümüzdeki süreçte çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getirdi.

YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM ETTİ

2000’li yılların başından itibaren yapılan reformlarla SSK, Bağ kur, Emekli Sandığı’nın tek bir sosyal güvence sisteminde birleştirildiğini; devlete ait tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nda toplandığını hatırlatan Şahin, şunları söyledi: “Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı da genişletilmiştir. Bunun yanı sıra özel sektöre ait yatırımlarda artarak devam etmiştir. Ülkemizde sağlık hizmetleri ekonomisinde bu gelişmelere ek olarak PPP modeliyle kurulan şehir hastanelerinin hayata geçirilmesiyle çok büyük reformlar gerçekleştirilmiştir. Yatak sayısı artışı, hastane kapasitesi genişliği, kalite ve konfor yükselişi bir araya gelince ülkemiz sağlık turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden birine dönüşmüştür. Yaklaşık 20 yıl önce sağlık turizminde cari açık veren ve her yıl ortalama 2 milyar dolar yurt dışına ödeyen ülkemiz, geçen yıl önemli bir yere gelmiştir. Sağlık turizminden geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Dünyanın beş büyük sağlık turizm merkezi arasında sayılan ülkemiz başta çevre coğrafyada olmak üzere Afrika, Asya, Avrupa’dan her yıl binlerce sağlık turistine nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti verir hâle gelmiştir. Sağlık hizmeti algısında Türkiye gerek yetişmiş personelleri ve doktorları gerekse nitelikli tesisleriyle dünyada artık bir markadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan bu başarılı gidişat maalesef sağlık ekonomisinin ikinci ayağı olan sağlık sanayiinde bu denli büyük oranda yaşanmamaktadır. Özellikle medikal ve ilaç endüstrisinde dışa bağımlılığımız göreceli olarak son 20 yılda azalmış olsa da hâlen yaklaşık yüzde 85 oranında devam etmektedir. Medikal ürün hammaddelerinde, ilaç sektöründe, sarf ve yüksek teknolojili görüntüleme sistemleri ile onkoloji teşhis cihazları düşünüldüğünde bu alandaki cari açığımızın kaynağı anlaşılabilmektedir. Hâliyle ülkemizde sağlık endüstrisinin geliştirilerek dışa bağımlılığın sonlandırılması ve her yıl yaklaşık 8 ila 10 milyar dolar olarak ortaya çıkan cari açığımızın negatiften pozitife dönüştürülmesi alacağımız tedbirler ayrıca yapacağımız reformlarla mümkündür.”

SAVUNMA SANAYİİ ÖRNEKTİR

Şahin, “Sağlık sanayiinin ülkemize yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir getirecek bir ekonomiye evirilmesi aslında çok da zor değildir. Bu amaç ve hedef için önümüzde savunma sanayiinde yaşanan bir başarı hikâyesi mevcuttur. Bu hikâye örnek alınarak yatırımcıların önündeki engeller kaldırılmalı, idareler doğru işlere ve doğru projelere destek vermeli, sahadaki bürokrasi prosedür ve sorunlar azaltılmalıdır. Örnek alınacak Savunma Sanayii Başkanlığı’nda olduğu gibi idari yapılanmada Cumhurbaşkanlığımız bağlı çalışacak Sağlık Sanayii Başkanlığı kurulmalıdır” şeklinde konuştu.

MÜSİAD INVEST önemli görevler görüyor

MÜSİAD INVEST, yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunuyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen yatırımcıları Anadolulu firmaların yetkilileriyle bir araya getiriyor.

MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi (MÜSİAD INVEST), önemli görevler görüyor. Ofis, yabancı yatırımcılara Türkiye’nin cazip bir ülke olduğunu ifade ediyor.

ORTAKLIK İMKÂNLARI

MÜSİAD INVEST, şu vazifeleri ifa ediyor:

Uluslararası işadamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etmek, bu doğrultuda kaliteli ve güvenli rehberlik hizmeti sunmak,

Ofis merkezinde çalışan uzman personeli aracılığıyla yatırımcıları hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmek,

Uluslararası işadamlarını MÜSİAD’ın kaliteli ve güvenilir hizmet veren üye portföyüyle tanıştırmak,

Uluslararası işadamlarına MÜSİAD’ın Türkiye’deki ve 81 ayrı ülkedeki global ticaret ağıyla iş birliği yahut ortaklık imkânları sunmak,

Hâlihazırda çalışan ya da tamamlanamamış yatırımı, fizibilitesi yapılmış projesi olan MÜSİAD üyelerinin çalışmalarını uluslararası işadamları ile buluşturmak,

Geleneksel yatırım modelleriyle yeni nesil teknoloji odaklı alanlarda da uluslararası iş insanlarına rehberlik etmek,

Yatırımcıların kamu ve özel sektör bürokrasisiyle irtibata geçmelerini sağlamak,

Stratejik alanlarda yatırımcıya özel hizmetler sunmak, suretiyle Türkiye’nin ekonomik ilerlemesine katkı sunmak ve uluslararası işadamlarına yardımcı olmaktır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MÜSİAD INVEST, yatırımcılara ise şu hizmetleri sunuyor:

Kişisel danışmanlık hizmetleri: Vatandaşlık danışmanlığı, vize danışmanlığı, çalışma izni danışmanlığı, oturum danışmanlığı, yabancı istihdamı ve benzeri.

Mali danışmanlık hizmetleri: Şirket kuruluşu, vergi ve muhasebe, denetim ve benzeri.

Hukuki danışmanlık hizmetleri: Şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeni çıkan kanun ve mevzuatlar ve benzeri.

Sektörel danışmanlık hizmetleri: İmalat sanayi, tarım, enerji, gayrimenkul sektörleri ile sağlık ve turizm gibi hizmet sektörüne yönelik sektörel pazar araştırmaları, yatırım danışmanlığı, ÇED, yatırım teşvikleri ve benzeri.

Kurumsal danışmanlık hizmetleri: Sanal ofis, marka ve patent, İK, eğitim, gümrük ve lojistik, IT, tanıtım, sigorta, fuarcılık, turizm, çeviri veya tercümanlık hizmetleri ve benzeri.