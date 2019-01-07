Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek." dedi.07 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporu düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek." dedi.
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