Arife günü sağlık ocağına gitmeyi planlayanlar, 19 Temmuz’da aile hekimliklerinin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı?

Sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?

Sağlık ocakları, hastanelerin poliklinikleri arefe ve bayramda hizmet vermiyor. Ancak bazı özel hastanelerde arefe günü ve hafta sonları poliklinik hizmetleri verilebiliyor. Bayram boyunca acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.