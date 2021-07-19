Sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?
Arife günü sağlık ocakları çalışıyor mu? Arefe günü çeşitli sağlık sorunları sebebiyle aile sağlığı merkezlerine gitmek isteyenler, poliklinik hizmeti verilip verilmediğini araştırıyor. Arife günü sağlık ocakları kaça kadar açık?
Arife günü sağlık ocağına gitmeyi planlayanlar, 19 Temmuz’da aile hekimliklerinin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı?
Sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?
Sağlık ocakları, hastanelerin poliklinikleri arefe ve bayramda hizmet vermiyor. Ancak bazı özel hastanelerde arefe günü ve hafta sonları poliklinik hizmetleri verilebiliyor. Bayram boyunca acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.