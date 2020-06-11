Sağlık Müdürü Reyhanlıoğlu uyardı

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, Kovid-19’la mücadelede normalleşme sürecine yönelik yeme-içme hizmeti veren işletmelerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemleri kamuoyuyla paylaştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu tüm vatandaşlardan açıklanan kurallara uymalarını istedi.

Kovid-19 enfeksiyonunun damlacık ve temas yoluyla bulaştığını hatırlatan Dr. Reyhanlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay bahçeleri, restoran, lokanta, kafe pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelere yoğun talebin olması, kişiler arası sosyal mesafenin korunamaması, sık dokunulan yüzeylere temas nedeniyle Kovid-19 bulaşması açısından riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle talep gören bu alanlar da Kovid-19 kapsamında bakanlığımızın belirlediği kurallara uyulmalıdır."

Müşterilerin işletmelere girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride Kovid-19 açısından uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeleri okumaları gerektiğini kaydeden Reyhanlıoğlu, "Mutlaka işletme girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmalıdır. Giriş ve çıkışlar sosyal mesafe kurallarına (en az 1- metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu alanların kapasitesi çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmelidir. Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1.5 metre mesafe korunmalıdır. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve oturulmamalıdır. Servisler sadece personel tarafından yapılmalı ve servis esnasında sosyal mesafe korunmalı, temastan kaçınılmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı kişiler işletmelere alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. İşletmelere girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. Maske yeme-içme faaliyeti dışında kesinlikle çıkarmamalıdır. Müşterilerin el hijyenine dikkat edilmesi sağlanmalıdır. Eller yüze değdirilmemelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalıdır. İşletmede vale hizmeti kullanacaksanız valenin aracınıza maskesiz binmesine izin vermeyin. Aracı teslim aldığınızda mutlaka aracı havalandırın. Çocuklarınızın işletme içerisinde bulunan oyun alanlarına girmesine izin vermeyin" dedi.