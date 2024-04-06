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Yerel Sağlık memuruna sigara kaçakçılığından gözaltı
Yerel

Sağlık memuruna sigara kaçakçılığından gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 15:44:00 -
Sağlık memuruna sigara kaçakçılığından gözaltı

Samsun'da, devlet hastanesinde çalışan sağlık memurunun da bulunduğu 2 kişi, sahte makaron, doldurulmuş sigara ve kaçak elektronik sigara suçundan yakalandı. İlgili kişilerin yakalanma süreci ve suçlamalar hakkında detaylı bilgi verilmedi. Konuyla ilgili olarak yapılan soruşturma devam ediyor.

Samsun’da aralarında devlet hastanesi bünyesinde çalışan sağlık memurunun olduğunu 2 kişi, sahte makaron, doldurulmuş sigara ve kaçak elektronik sigara suçundan yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ve İlkadım ilçelerinde yapılan çalışma neticesinde 7 bin 200 adet sahte bandrollü boş makaron, bin 300 adet doldurulmuş makaron sigara ve 15 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Çalışma neticesinde 1’i Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Biriminde görevli memur S.Ç. olmak üzere toplam 2 şahıs yakalandı.

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