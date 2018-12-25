Sağlık kuruluşlarında 86 bin ton tıbbi atık toplandı

ANKARA (AA) - Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında geçen yıl 86 bin ton tıbbi atık toplandı. Bunların yüzde 40,4'ünün büyükşehirlerde biriktiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin "Tıbbi Atık İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında 85 bin 987 ton tıbbi atık elde edildi.

Faaliyette bulunan bin 525 sağlık kuruluşunun kapsandığı çalışmada, toplam tıbbi atığın yüzde 87,6'sının sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 12,4'ünün ise yakma tesislerine gönderilerek bertarafının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tıbbi atığın yüzde 40,4'ü üç büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 25,1'inin İstanbul, yüzde 8,7'sinin Ankara, yüzde 6,6'sının ise İzmir'deki sağlık kuruluşlarından alındığı kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, 2017 yılındaki tıbbi atık göstergeleri şöyle: