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Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlar

Karacabey Belediyesi, “Başkanımla yürüyorum” projesiyle yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:16
Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlar

Karacabey Belediyesi, “Başkanımla yürüyorum” projesiyle yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.


Karacabey’deki yetişkinlerin iştirakiyle haftanın üç günü yürüyüş yapılmaya başlandı. Yürüyüşe Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan yürüyüş öncesi “Başkanımla yürüyorum” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ali Özkan, kadın meclis üyelerinin teklifiyle hayata geçirilen bu projeyle yetişkinleri sağlıklı kalmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. ‘Sağlıklı hayat için günlük 10 bin adım’ sloganıyla başlatıldığını belirten Başkan Ali Özkan, “Yürüyüşleri uzmanlar nezaretinde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı’nda belirlenen parkurda gerçekleştiriyoruz. 1 ay sürecek olan yürüyüşe katılanlar arasında en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek. Obezite ile mücadele kapsamında sağlıklı bir ömür sürmek için bütün Karacabeylileri yürümeye davet ediyoruz. Sağlık için hemşerilerimizin undan, şekerden ve tuzdan uzak durmalarını istiyoruz. Bizler sporu desteklediğimiz gibi her yaşta yapılması için de çabalıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:16
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