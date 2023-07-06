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Yerel Sağlık görevlisini darbeden kişi serbest bırakıldı
Yerel

Sağlık görevlisini darbeden kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 02:35:00 -
Sağlık görevlisini darbeden kişi serbest bırakıldı

Aksaray’da, hastanede çarşaf istediği sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'yı çıkan tartışmanın ardından darbeden hasta refakatçisi İrfan A. (20), çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, hastanenin 3'üncü katında tedavi gören yakınının yanında refakatçi olan İrfan A. odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla’ya (46) bağırarak çarşaf istedi. İkili arasında tartışma çıktı.

artışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti. Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Diğer sağlık görevlileri 'beyaz kod' verdi. Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.’yı gözaltına aldı.

İrfan A. emniyetteki ilk ifadesinde çarşaf nedeni ile çıkan tartışma sonrası temizlik görevlisini darbettiğini söyledi. İrfan A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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