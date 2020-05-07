  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılara müdahale etti

Artvin’in Borçka ilçesinde kovandan kaçan bal arıları hastanenin üçüncü katında oğul verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:27:32 -
Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılara müdahale etti

Artvin’in Borçka ilçesinde kovandan kaçan bal arıları hastanenin üçüncü katında oğul verdi. Arıların yardımına ise sağlık çalışanları koştu.


Borçka Devlet Hastanesi’nin 3. kat dış duvarındaki kısma oğul veren bal arılarına sağlık çalışanları ve ilçede arıcılık yapan vatandaşlar müdahale etti.


Bal arıları vatandaşlara zarar vermemesi için hastane çalışanı ve aynı zamanda arıcılık yapan Yaşar Müti, arı üreticileri eşliğinde oğul veren arılar için çalışma başlattı. Arkadaşı yarımıyla pencereden uzanan Muti, iki saatlik uğraşının ardından bal arılarını bulundukları yerden köpük kovana doldurularak güvenli bir alana taşıdı.


İlçede arıcılık yapan ve görüntüleri cep telefonuna kaydeden İhsan Yılmaz, arıların üreme döneminde olduğunu belirterek, kovandan kaçan anne arıların yeni bir oğul verdiğini söyledi. Yılmaz, “Bu mevsimler bu tür olaylar sürekli olur. Anne arı nereye giderse yavrular o bölgede toplanır, ama ilk kez hastane binasında toplandığını gördüm. Sağlık çalışanlarımız bu kez arıların yardımına koştu kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Bal arıları sağlık çalışanına hediye edildi


Öte yandan hastane binasında oğul veren arıların sahibi çıkmayınca, ilçede arıcılıkla uğraşan vatandaş ‘doğanın hediyesi’ olduğunu söyleyerek bal arılarını arıcılıktan anlayan sağlık çalışanı Yaşar Muti’ye hediye ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı