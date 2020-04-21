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Aktüel

Sağlık çalışanına sürpriz doğum günü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin sağlık çalışanının doğum gününü kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

2020-04-21 17:13:23 -
Sağlık çalışanına sürpriz doğum günü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin sağlık çalışanının doğum gününü kutlayarak iyi dileklerde bulundu.


Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü ile çeşitli tedbirler ve önlemler alınarak mücadele ediyor. Mücadelenin en ön safhasında yer alan sağlık personellerine moral vermek için ülkenin çeşitli yerlerinde çeşitlietkinlikler düzenleniyor. Sivas’ta Hemşire olan Edanur Arslan’a arkadaşları moral vermek için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den yardım istedi. Sosyal medya üzerinden Hilmi Bilgin ile iletişime geçen Arslan’ın arkadaşlarını Bilgin geri çevirmedi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, genç sağlık çalışanının doğum gününü, "İyi ki doğdun Edanur, rabbim bir sonraki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmeyi nasip etsin." yazan bir not ve çiçek göndererek kutladı.

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