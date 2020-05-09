Sağlık çalışanı annenin doğum günü sürprizi

Edirne’nin Keşan ilçesinde sağlık çalışanı anne, 3 yaşına giren kızının doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı. Yaşanan duygu dolu anlarda küçük kız da, yarın da ayrı kalacağı annesinin Anneler Günü’nü kutladı.

Keşan Devlet Hastanesi’nde görev başında olan sağlık çalışanı Özlem Bağırtlak, kızı Ayşe Sena’nın doğum gününü görev başında olduğu için ona sarılarak kutlayamadı. Korona virüs tehdidi sebebiyle evine ancak 3 günde bir gelebilen anne, kızının doğum gününü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun getirdiği pasta ile kutladı. Küçük kıza doğum günü pastası ile sürpriz yapan Helvacıoğlu, annesini görüntülü arama yaparak, kızıyla buluşturdu.

Doğum günü pastasını üfleyen Ayşe Sena, yarın da hastanede görev yapacak annesinin anneler gününü kutladı. Başkana teşekkür eden anne Özlem Bağırtlak ise, “Bugün hiç hasta gelmedi, inşallah daha güzel olur” dedi.

Anne kız, birbirlerine telefon kameralarından el sallayarak en yakın zamanda kavuşmak için vedalaştı.