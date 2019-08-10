0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığından 'kurban kesim' uyarıları

Sağlık Bakanlığınca kurban kesiminde yaşanabilecek yaralanmaların önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
Sağlık Bakanlığından 'kurban kesim' uyarıları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda bazı önlemlerle kesim esnasında yaşanabilecek olası yaralanmaların önüne geçilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kesimin belirlenen yerlerde veya mezbahalarda usulüne uygun olarak kasaplara yaptırılması olası kazaların önüne geçecektir. Kurbanlıkların nakli sırasında göğüs kafesi darbeleri, kaburga kırıkları, akciğer yaralanmaları gibi ciddi zararlara karşı dikkatli davranılmalıdır." uyarısı yapıldı.

Kurban kesimi başladığında, kurbanın hareket etme ihtimaline karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, deriyi yüzerken el yaralanmalarını önlemek amacıyla herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde kolay kullanılabilir bıçakların tercih edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, et parçalarken mutlaka sabit ve sabitlenmiş tezgahların, olası kazaları önlemek için de koruyucu çelik eldiven kullanılmasının yararlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle kemik kırımı sırasında göze kemik kıymığı sıçraması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple kemik kırarken koruyucu gözlük takılması gerekir. Ayrıca işlemi yapan kişinin yakın çevresinde kimsenin bulunmamasına özen gösterilmelidir. Bıçak sapının ve elin yağlanması ve kayganlaşması yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunları önlemek için ellerin ve bıçak sapının belli aralıklarla temizlenmesine dikkat edilmelidir.

Kurban kesimi yorucu bir iştir. Yorgunluk ve halsizlik, dikkatin dağılmasına ve denge kaybına yol açabilir. Bu sebeple yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yorgunluk hissedildiğinde mutlaka dinlenilmelidir. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi
    1. Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"..
    2. Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt..
    3. Atatürk Evi Projesine ilk destek..
    4. MEB ilk kez Diyanet adına yurt dışına..
    5. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
    6. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
    7. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
    8. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
    9. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
    10. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    11. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    12. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    13. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    14. Voleybolda transfer
    15. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    16. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    17. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    18. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    19. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    20. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    21. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    22. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    23. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    25. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    26. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    27. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    28. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    29. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    30. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz