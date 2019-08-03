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Sağlık Bakanlığı’ndan, Kurban Bayramına yönelik tedbirler

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramına yöneliktemel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına yönelik tedbirleri yayınladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:03
Sağlık Bakanlığı’ndan, Kurban Bayramına yönelik tedbirler

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramına yöneliktemel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına yönelik tedbirleri yayınladı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Zoonotik hastalıklardan (hayvandan insana geçebilen hastalıklar) korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiği vurgulandı.


Zoonotik hastalıklardan korunmak için alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı: "Hasta hayvana temas, Hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, Hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu,Deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, Bu hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek vb. aracılığıyla insanlara bulaşabilir.Üretim ve toplu kurban satış noktalarında hayvan hastalıklarının yayılmasının ve insanlara bulaşmasının önlenmesi için:Hayvanların aşıları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda düzenli yaptırılmalı, Hasta hayvanın, sağlam hayvanlar ile teması önlenmeli ve veteriner hekim kontrolünde tedavisi sağlanmalı, Hasta hayvanların sütü sağılmamalı ve kullanılmamalı, Hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı, ölen hayvanın kanı ve çıkartıları ile çevrenin kirlenmesi önlenmeli, Hayvanların çıkartılarına çıplak elle dokunulmamalı, Hasta ve ölen hayvan kesilmemeli, derisi yüzülmemeli ve eti yenilmemeli, Ölen hayvanlar, veteriner hekim nezaretinde mera ve su kaynaklarından uzak yere ve derine gömülmeli, Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalıdır. Kurban ibadetini yerine getirirken: Kurbanlar belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmeli, Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmeli, Kesim sonrası hayvanların sakatatlarında leke ya da kist var ise kesinlikle tüketilmemeli, bu sakatatlar başka hayvanlara verilmemeli, Hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli, Kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı, var ise mutlaka hijyenik eldiven kullanılmalıdır".

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:03
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