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Sağlık Bakanlığından kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için yeni çalışma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol hazırlığı yaptıklarını duyurdu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Sağlık Bakanlığından kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için yeni çalışma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol hazırlığı yaptıklarını duyurdu.


Tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşmasının engellenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bu işletmelerin hijyen standartlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarının belgelenmesi için protokol hazırlıklarımıza başladık. İlgili dernek, federasyon ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sertifikalandırma çalışmalarını en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımızın hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz” ifadelerini kullandı.


Dünyada 40 milyondan fazla kişi HIV virüsü taşıdığını, 325 milyon kişinin ise hepatit B ve C hastası olduğunu belirten Koca, her yıl dünyada 1,4 milyon kişinin viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini kaydetti. Öte yandan Koca, Türkiye’de4 milyondan fazla vatandaşın hepatit B ve C virüsü taşıdığını ifade ederek, Türkiye’de gerçekleştirilen nakillerin yarısından fazlasını, viral hepatitlere bağlı karaciğer yetmezliklerinin oluşturduğunu aktardı.


Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıklar kan yoluyla, sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerle, sterilize edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur gibi uygulamalarla, traş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabildiğinin altını çizen Koca, “Kan yoluyla bulaşan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi kadar, bulaşının önlenmesi de Sağlık Bakanlığı olarak en temel önceliklerimizden. Bir yıl kadar önce, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programını (2018-2023), geçen ay ise Türkiye HIV/Aids Kontrol Programı ve Tanı-Tedavi Rehberini yayınladık. Eylem planlarımızda yer alan stratejileri adım adım hayata geçiriyoruz. Başlattığımız çalışmanın bu yolda önemli bir kazanım sağlayacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
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