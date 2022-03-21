Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Bunlar düzenlenirse sorun çözülür

Türk sağlık sisteminin başarısı tüm dünya tarafından takdir edilirken, yaşanan bazı aksaklıklar bu başarıyı gölgeliyor. Üstüne Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi memleket muhaliflerinin, “Sağlık sistemini kilitleriz” gibi tehditleri de eklenince, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık sisteminin başarısı adeta törpüleniyor.

Türk sağlık sisteminin önünde 2 temel sorun dikkat çekiyor; sağlık çalışanlarına şiddet ve sağlıkçılara uygulanan pozitif ayrımcılıktan nemalanarak bu ayrımcılığı istismar eden sağlıkçı azınlık.

Özellikle geçtiğimiz günlerde bir astsubayın doktora şiddet uygulandığı iddiaları ortalığı karıştırırken, gerçeğin çok farklı olduğu ve askerin hiçbir suçunun olmadığı, doktorun kendisine saldırdığı ortaya çıkmıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, sağlık sistemindeki bu sorunlar da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, bürokratik işleyişte yeni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, hastaların, doktorların veya idarecilerin daha rahat şikayet edebileceği ve şikayetlerin işleme alınmasının kolaylaştırıldığı sistemde, hem şiddet oranlarının azalacağını hem de pozitif ayrımcılığın istismar edilmesinin neredeyse son bulacağını söyledi.

Karahasanoğlu, “Sağlık Bakanlığı bürokratik işlemleri netleştirirse, işlemi yapan hasta olsun veya doktor olsun, öyle zannediyorum ki bu şiddet olaylarının yüzde 80’i, yüzde 90’ı azalır.” ifadelerini kullandı.