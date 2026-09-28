Netanyahu’dan Erdoğan’a karşı küstah hamle! UCM için dosya hazırlama talimatı

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail merkezli i24NEWS, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bakanlıklar arası ekibe ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Hukuk Dairesi yöneticisine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında uluslararası bir hukuk dosyası hazırlama talimatı verdiğini duyurdu. Haberde Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Adalet Bakanlığı yetkililerinin konu hakkında yorum yapmadığı da özellikle belirtildi.

İddiaları dosyaya koyacaklar

İsrail basınında yer alan bilgilere göre hazırlanacak dosyada Ankara'nın Kürt politikasına ilişkin suçlamalar ile Türkiye'nin Hamas'la ilişkileri ve Hamas'a finansman sağlandığı yönündeki İsrail iddiaları yer alacak.

Bunlar şu aşamada İsrail tarafının ileri sürdüğü iddialar. Kamuoyuna açıklanmış bir UCM başvurusu veya bu iddiaları kabul eden bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Üçüncü ülke formülü gündemde

Planın hukuki açıdan önemli bir engelle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Türkiye de İsrail de UCM'nin kurucu metni olan Roma Statüsü'ne taraf değil. i24NEWS, İsrail'in doğrudan başvuru seçeneğinin yanı sıra taraf olan başka bir ülke üzerinden girişimde bulunabileceğini yazdı. Ancak üçüncü bir devletin başvurusu tek başına UCM'ye Türkiye'de bir Türk vatandaşı tarafından işlendiği ileri sürülen fiiller üzerinde otomatik olarak yargı yetkisi sağlamıyor.

Asıl hedefin “baskı ve caydırıcılık” olduğu belirtildi

İsrail kaynaklarının i24NEWS'e aktardığı bilgiler, girişimin dikkat çeken yönünü ortaya koydu.

Habere göre Tel Aviv yönetimi hazırlanan dosyanın mutlaka mahkemeye verilmesini beklemiyor. İsrail tarafının, dosyanın varlığını Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yeni adımlarını engellemek amacıyla bir baskı ve caydırıcılık aracı olarak kullanmayı hedeflediği belirtildi.

Bu nedenle şu aşamada “Erdoğan UCM'ye şikâyet edildi” demek doğru değil. Doğrulanabilen gelişme, Netanyahu'nun olası bir dosyanın hazırlanması yönünde talimat verdiğine ilişkin i24NEWS haberi.

Ankara Netanyahu için kırmızı bülten sürecini başlatmıştı

Netanyahu'nun hamlesinin arka planında Türkiye'nin İsrail Başbakanı hakkında attığı hukuki adımlar bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Ağustos'ta İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Küresel Sumud Filosu davasında Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yürütülen süreç kapsamında Netanyahu için kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığını açıklamıştı.

i24NEWS de Erdoğan'ın Netanyahu hakkında Interpol üzerinden adım atılmasını istemesini, İsrail'deki dosya hazırlığının nedenlerinden biri olarak gösterdi.

Netanyahu hakkında UCM'nin tutuklama kararı var

İsrail yönetiminin Erdoğan hakkında UCM seçeneğini gündeme getirmesi, Netanyahu'nun aynı mahkemedeki mevcut hukuki durumunu da yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme, Netanyahu'nun Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluğu bulunduğuna inanmak için makul gerekçeler olduğu sonucuna vardığını açıklamıştı. Netanyahu ve İsrail yönetimi ise suçlamaları ve UCM'nin yargı yetkisini reddediyor.

Netanyahu'nun şimdi kendisi hakkında tutuklama kararı bulunan UCM üzerinden Erdoğan'a karşı hukuki dosya hazırlanması talimatı verdiğinin bildirilmesi, Ankara-Tel Aviv hattındaki siyasi ve hukuki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor.