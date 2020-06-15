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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:11:16 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor” dedi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 825’e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 32 test yapılırken, bin 592 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 179 bin 831 oldu. Bugünkü 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 152 bin 364’ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 291, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 722 olduğu açıklandı.



“Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor”


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” ifadelerine yer verdi.

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