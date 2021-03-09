Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık personeli alımı için bekleyen adayların merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı ı ilk atama ve yeniden atama başvuruları 8 Mart'ta başladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak. Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için 1’inci yerleştirme ve 2’nci yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2’nci yerleştirme işlemi uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacak olan başvurular PBS üzerinden alınacak ve Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00'de sona erecek.

29 Mart'ta başvuruların değerlendirme sonuçları yine PBS üzerinden açıklanacak ve itiraz süreci başlayacak. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından 2 Nisan 2021 Cuma günü itiraz sonuçları açıklanacak.

5 Nisan 2021 Pazartesi günü ise atama kurası çekilecek. Kura saati ve yeri ise ilerleyen günlerde “yhgm.saglik.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

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