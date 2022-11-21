  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 85 bin sağlık personeli alımına ilişkin detayların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alımlar yapıyor? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri:

Yeniakit Publisher
2022-11-21 15:47:00 -
Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

2023 yılı yaklaşırken Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 85 bin alımla ilgili takvimin belli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde personel alımına ilişkin bazı detayları paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını, kontenjan dağılımını ve aranan şartları araştırıyor. Şimdiye kadar söz konusu detaylara ilişkin açıklama yapılmadı. Personel alımı kılavuzu yayımlandığında tüm detaylara ulaşılabilecek. Bu sebeple gözler kılavuzun yayımlanacağı tarihe çevrildi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde, detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları:

Belirttiğimiz gibi henüz kılavuz yayımlanmadı. Bu sebeple detaylar bilinmiyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın son alarak yaptığı 27 bin personel alımı ilanında şu ifadeler yer almıştı:

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sabancı Ventures dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard’a 1.5 milyon dolar yatırım yaptı
Sabancı Ventures dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard’a 1.5 milyon dolar yatırım yaptı

Ekonomi

Sabancı Ventures dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard’a 1.5 milyon dolar yatırım yaptı

Dolar ve Euro’nun artmasını fırsat bildiler! Türkiye'den satın alıp hemen ülkelerine dönüyorlar
Dolar ve Euro’nun artmasını fırsat bildiler! Türkiye'den satın alıp hemen ülkelerine dönüyorlar

Ekonomi

Dolar ve Euro’nun artmasını fırsat bildiler! Türkiye'den satın alıp hemen ülkelerine dönüyorlar

Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Eke getirildi
Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Eke getirildi

Ekonomi

Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Eke getirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23