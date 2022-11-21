2023 yılı yaklaşırken Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 85 bin alımla ilgili takvimin belli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde personel alımına ilişkin bazı detayları paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını, kontenjan dağılımını ve aranan şartları araştırıyor. Şimdiye kadar söz konusu detaylara ilişkin açıklama yapılmadı. Personel alımı kılavuzu yayımlandığında tüm detaylara ulaşılabilecek. Bu sebeple gözler kılavuzun yayımlanacağı tarihe çevrildi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde, detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları:

Belirttiğimiz gibi henüz kılavuz yayımlanmadı. Bu sebeple detaylar bilinmiyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın son alarak yaptığı 27 bin personel alımı ilanında şu ifadeler yer almıştı:

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.