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Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel alımı güncel | Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı güncel | Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı üç ilde KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 19:32:00 -
Sağlık Bakanlığı personel alımı güncel | Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı | Sağlık Bakanlığı üç ilde KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı güncel | Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı

Sağlık Bakanlığı’nın çağrı merkezi ayağı olan AssisTT firması, ALO 182 için üç ilde KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapılacağı açıklandı. ALO 182 için personel alımının Rize, Adıyaman ve Erzurum illeri için yapılacağı belirtildi. Başvurular ise AssisTT firmasının insan kaynakları sitesi üzerinden yapılabiliyor.

ALO 182 personel alımı başvuru şartları

6 aylık performans ortalaması çalışılan alt birimin performans ortalamasının üzerindeyse,

Son 1 yıl içerisinde tutanak almadıysan

Lisans mezunysan (en az 1 yıl Alo 182 (MHRS) asistan tecrübesi)

Ön lisans mezunsan (en az 2 yıl Alo 182 (MHRS) asistan tecrübesi)

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