Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 son dakika başvuru

Sağlık Bakanlığı personel alımlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar sağlık bakanlığı personel alım ilanına ilişkin son dakika duyuruyu merakla bekliyor. Başta hemşire, Ebe, diyetisyen, acil tıp teknisyeni başta olmak üzere daha birçok branşa alınacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 ne zaman ve Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru şartlarının neler olduğu ve Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım branş dağılımlarını içeren haberimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı'ndan 2019 yılı içerisinde alımı yapılacak olan personel alımlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı yapılacak. Binlerce kişi tarafından bu haber büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları nedir? İşte Personel alımı ilan tarihi kadro dağılımı…

Sağlık bakanlığı tarafından 29600 sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı daha önce duyurulmuştu. Sağlık Personelleri Platformundan geldi. Ali Aras Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bu açıklama Sağlık Bakanlığı kamu personeli alım ilanının çok yakın tarihte duyurulacağı şeklinde yorumlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak." İfadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru kontenjan dağılımı

Ağız ve diş sağlığı, Ameliyathane teknikeri, Anestezi,Antropoloji, Beslenme ve diyetetik, Biyokimya, Biyomedikal mühendisleri, Biyomedikal teknikerleri, Diyaliz teknikerleri, Diş protez teknisyenleri, Ebelik, Eczane teknikerleri, Ergoterapi, Elektronörofizyoloji, Evde hasta bakım teknikeri, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Genetik ve biyomühendislik, Hemşirelik, İlk ve acil yardım, Nükleer tıp teknikeri, Optik ve akustisk mühendisliği, Odyometrist, Optisyenlik, Ortopedik protez ve ortez, erfüzyonist, Radyoterapi, Sağlık kurumları işletmeciliği, Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, Tıbbı laboratuvar teknikeri, Radyoloji teknikerliği, Yaşlı bakım teknisyeni bölümleri olmak üzere toplamda 29 bin 600 sağlık personeli alımı yapılacak.