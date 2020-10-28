Hemşire ilanları | 2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Hastalığa karşı henüz etkin bir ilaç ve aşı bulunmuyor. Bilim insanları salgına karşı büyük bir savaş veriyor. Bu süreçte en büyük hiç kuşkusuz sağlık çalışanların omzunda. Sağlık personelleri açık iş ilanlarının bulunup bulunmadığını merak ediyor. İşte, hemşire alım ilanları.

Sağlık Bakanlığı personel alımı | Hemşire ilanları

Her gün pek çok kişi hemşire, tekniker, ambulans şoförü, hastane temizlik personeli vb alanlarda ilan olup olmadığını merak ediyor. Güncel iş ilanlarını İŞKUR e –şube üzerinden takip edebilirsiniz. Her gün onlarca yeni ilan yayınlanıyor. E Şube’ye giriş yapıp ilanlara ulaşıp arzu ettiklerinize başvuru yapabilirsiniz.

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