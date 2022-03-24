Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi kura sonuçları listesi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel ile İŞKUR üzerinden 10 bin işçi alımı için tercih başvuruları 21 Mart'ta sona erdi. Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 tercih sonuçları ile İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi kura çekiliş sonuç sorgulaması yapılmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞkur kuraları ne zaman hangi gün çekilecek?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman?

Adaylar işçi alımı ilanına Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak tamamlandı. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekilişi tarihlerine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kuraları ne zaman çekilecek?

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura Yeri : ANKARA

Kura Tarihi : 06.04.2022

Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kontenjan dağılım-branş listesi!

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle:

Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.