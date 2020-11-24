Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Sağlık personeline duyulan ihtiyaç pandemi döneminde arttı. Geçtiğimiz aylarda bakanlık 32 bin personel alımı yapmıştı. Sağlık Bakanlığı 14 branşta 12 bin personel alımı daha yapılacağını duyurdu. Konu hakkındaki detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından paylaştı. Peki, hangi branşlarda personel alınacak Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alacak?

İş arayan sağlık personeli Sağlık Bakanlığı alımları hakkında araştırma yapıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Konu hakkındaki detaylar Bakan Koca tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Fahrettin Koca paylaşımında, “Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımında yer alan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak erkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraş terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanında alım yapılacak. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler ÖSYM Başkanlığına teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercin kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini kılavuzda belirtiler tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.