Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının ne zaman gerçekleşeceği, alımla ilgili detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Fahrettin Koca personel alımı açıklaması

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel atamasına ilişkin detaylar merak ediliyor. Kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı.

Koca, "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" dedi.

Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ve kadro dağılımına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar paylaşıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.