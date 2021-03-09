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Ekonomi Sağlık Bakanlığı 2021 kura ne zaman çekilecek?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 2021 kura ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı ilk atama ve yeniden atama başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen personel adayları Sağlık Bakanlığı personel alımları 2021 yılında takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2021 kura ne zaman çekilecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:03:00 -
Sağlık Bakanlığı 2021 kura ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 - 15 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sağlık Bakanlığı 2021 kura ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 2021 kura ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 Pazartesi günü atama kurası çekilecek. Kura saati ve yeri ise ilerleyen günlerde “yhgm.saglik.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

Kimler başvurabilir?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman, başvurular başladı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman, başvurular başladı mı?

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Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman, başvurular başladı mı?

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