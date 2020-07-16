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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:01:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar ve koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar olduğunu belirterek, "Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." ifadesine yer verdi. 

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