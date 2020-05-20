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Sağlık Bakanı Koca’dan ’kelebek etkisi’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tedbirleri için ’kelebek etkisi’ uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 05:45:33 -
Sağlık Bakanı Koca’dan ’kelebek etkisi’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tedbirleri için ’kelebek etkisi’ uyarısında bulundu.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım” ifadelerini kullandı.

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