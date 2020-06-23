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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki sele ilişkin paylaşım:

"Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-06-23 21:10:01 -
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki sele ilişkin paylaşım:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."

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