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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: ”Liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir görüşme yaptığını açıklayarak, “Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:57:18 -
Sağlık Bakanı Koca: ”Liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir görüşme yaptığını açıklayarak, “Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik” dedi.


Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir görüşme yaptığını açıkladı. Açıklamada, “Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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