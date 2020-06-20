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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sı

Sağlık Bakanı Koca: "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:51:01 -
Sağlık Bakanı Koca: "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sı

Sağlık Bakanı Koca: "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."

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