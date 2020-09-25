Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletimizin önem kazanan ihtiyaçları, son 17 yılın kararlı adımlarını hızlandırmıştır. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerini bir bir gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Koca, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun'un sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Samsun Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, söz konusu illerde sağlık alanında gerçekleştirilen proje ve yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 6 il için düşünülen yatırımlar ve planlamaları ayrıca ele aldıklarını, söz konusu yatırım ve planlamaların devletin uzak görüşlü, ilerici sağlık politikasının meyveleri olduğunu ifade eden Koca, "Milletimizin önem kazanan ihtiyaçları, son 17 yılın kararlı adımlarını hızlandırmıştır. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerini bir bir gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Samsun'a ve çevre kentlere hizmet verecek 1000 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin ihalesinin yapıldığını bildiren Koca, yakında temeli atılacak ve inşaatına başlanacak hastanenin gurur vesilesi ve şehrin nişanesi olacağını söyledi.

Samsun'daki Tekkeköy Devlet Hastanesinin inşaatına devam ettiklerini, Vezirköprü, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki devlet hastanelerini de bu yıl tamamlayıp milletin hizmetine sunacaklarını belirten Koca, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ihalesi ve yer tesliminin yapıldığını, burayı da 2021 yılında tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Koca, Çorum'da ikinci basamak sağlık tesisi altyapısının iyi bir noktada olduğunu, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına taşındığını ifade etti. Koca, eski hastane binasının da onarımının ardından gelecek yıl içinde nitelikli servis yataklarıyla Çorum'daki vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Sinop'taki yeni hastanenin de geçen yıl tamamlanıp hizmete açıldığını belirten Koca, Erfelek İlçe Devlet Hastanesinin ihalesinin 4 Kasım'da yapılacağını, Türkeli İlçe Devlet Hastanesinin arsa tahsisi işleminin de tamamlandığını anlattı.

Koca, Ordu'da yapılacak şehir hastanesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ordu ilimizde sağlık altyapımızın eksikliklerinin giderilmesi için çalışıyoruz. Bu yıl yatırım programına aldığımız şehir hastanesinin projesini tamamlamak üzereyiz. Bu yıl yapım ihalesini yapacağız. Ordu Üniversitemizin kampüsü içinde yapacağımız şehir hastanemiz, üniversitemizin eğitim ve uygulama hastanesi olacağından projeleri de bu fonksiyona uygun hazırlanmıştır. Bu yıl ihalesini yapıp inşaatına başlıyoruz. Akkuş İlçe Devlet Hastanemizi en kısa süre içinde tamamlayıp hizmete alacağız."

Bakan Koca, "Amasya ilimizde Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, ilimizin sağlık yükünü büyük ölçüde çekmektedir. 2021 yılı yatırım programına, 600 yataklı hale getirilebilmesi için gerekli ek yatırım tekliflerini yapmış bulunuyoruz. Tokat ilimizde geçen yıl Erbaa Devlet Hastanemizi hizmete almıştık, bu yıl Turhal Devlet Hastanemizi tamamlayarak Turhallıların hizmetine sunmuş olduk. Sulusaray İlçe Devlet Hastanemizin ihalesini de tamamladık. Belirttiklerim dışında çok sayıda aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonu yatırımlarımız da devam etmektedir." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek vermelerini isteyen Koca, "Salgınla mücadele yürüten ekiplerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımız, sağlık ordumuzun cephe sorumlularıdır. Sizler tedbirlerle onlara güç verin. Mücadeleci insanların memleketlerinde büyük başarı bekliyoruz." dedi.

Toplantıya, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.



(Bitti)



