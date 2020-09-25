Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır." dedi.

Bakan Koca, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun'un sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Samsun Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanı bulunduğunu, büyük kısmının gece gündüz salgına karşı savaş verdiğini söyledi.

Bu gücü ayakta tutmanın salgınla mücadelenin altın kurallarından biri olduğunu vurgulayan Koca, omuzlarındaki yükün azaltılması gerektiğini belirtti.

Sağlıkta şiddet olaylarına değinen Koca, "Yaşadığımız ve tekrarlayan şiddet olayları sebebiyle de şunu belirtmek istiyorum. Şiddet, maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır." diye konuştu.

Kovid-19 ile ilgili yürütülen aşı çalışmalarını da değerlendiren Koca, şöyle devam etti:

"Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var. Belki de daha birçok ay söz konusu. Tünelin ucunun görüldüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil, az yolumuz kaldı. Sizlerden tedbirlere uymanızı isterken bizlerin görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımızı bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Bu sayı bizimle benzer şartlarda bazı ülkelerin bir haftada yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometrekarede virüsün izini sürüyor. Üçer kişilik birer tim olan ekiplerimizin sayısı yeni takviyelerle 11 bin 897'ye ulaştı. Uyguladığımız tedavinin isabeti ise yeni araştırmalarla da belgeleniyor."

Journal Internal Medicine adlı uluslararası saygınlığa sahip bilim dergisinin Türkiye'nin mücadelede başarısını yansıttığına işaret eden Koca, "Yakında yayınlanan çalışma, kullandığımız klorokin ilacının hastanede yatırılarak tedavi edilen, yani durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Tek ihtiyacımız tedbirlere daha fazla sarılmaktır. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. 'Bu tedbirler bu milletin harcı değil' diyenler de çıkıyor. Bu gibilere, başkalarıyla aramızdaki dağlar kadar mesafeyi gösterelim." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ile iş birliğinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra illerde hıfzıssıhha kurullarınca alınan yerel tedbirler bulunduğunu, bu tedbirler sayesinde yayılıma karşı ciddi başarılar kaydedildiğini vurgulayan Koca, yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden sonuç alındığını dile getirdi.

- "Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık"



Gerçekleştirdikleri çalışma toplantıları ve mücadelenin yeni sonuçları hakkında da bilgi veren Koca, şunları söyledi:

"Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın salgınla mücadelede geldiği noktayı, bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Samsun, geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında, yani yüzde 30'dan fazla vaka sayısında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısındaki düşüş oranı yüzde 40. Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Yine son bir haftada polikliniklere başvuran hasta sayımızda da yüzde 50 düşüş var. Ordu'da vaka sayımızda yüzde 30, Sinop'ta yüzde 50 düşüş görüyoruz.Tokat'ta ise son bir haftada vaka sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş görüyoruz.

Salgınla mücadelede yatak kapasitesi, yoğun bakım imkanları sürecin hayati unsurlarıdır. Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık ama biliyoruz ki bazı ülkelerde hastane koridorları salgının çıkmaz sokakları oldu. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş durumdayız."

Bakan Koca, hastane doluluk oranları ile ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Samsun'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunun cihazı doluluk oranı ise yüzde 40. Buna rağmen önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon, gribal sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ünitesi ilave ediyoruz. Amasya'daki yatak doluluk oranımız yüzde 40, yoğun bakım doluluk oranınız yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 64. Mevcutlara ilave olarak 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum'da yatak doluluk oranımız yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 41. Çorum'da ise 7 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu'da yatak doluluk oranımız yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 69, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 40. Mevcut yoğun bakım yataklarımıza 76 yatak ilave ediyoruz. Sinop'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 59. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 36. Mevcut yoğun bakım yataklarına 18 yatak ilave ediyoruz. İhtiyaç halinde 30 yatak daha eklemek üzere planlarımızı yaptık."

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki hastane doluluk oranları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Filyasyon ise 6 ilimizde tüm Türkiye'de aşı çözümüne ve hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecek. Bugüne dek temaslıların yüzde 98,7'sine ulaştık. Yani yüzde 1,3'üne ise çeşitli sebeplerle ulaşamadık. Benzer konularda tenkitler olabiliyor. Bu tenkitleri yapanlar yüzde 98,7'ye bakmak yerine maalesef başlarını sadece yüzde 1,3'e çeviriyor. Onlara dönüp yüzde 98,7'ye de bakmalarını öneriyoruz. Altı ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da artırıyoruz. Önümüzdeki aylarda tedbir amaçlı. Samsun'da filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkardık. Amasya'da 54, Çorum'da 122, Ordu'da 126, Sinop ilimizde 39, Tokat'ta ise 100 filyasyon ekibimiz sahada."

(Sürecek)