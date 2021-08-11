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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' çağrısı!
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' çağrısı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:50:00 - 2021-08-11 22:59:23

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına da değindi.

'Kendi aşımız kendi silahımızdır'

"Yerli inaktif aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Özellikle Turkovac aşımızın 3. Doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık." diyen Bakan Koca, şu çağrıyı yaptı: "Sizleri Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. Doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız."

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