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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsteki mutasyonla ilgili açıklama
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsteki mutasyonla ilgili açıklama

Koronavirüsteki mutasyonla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:27:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsteki mutasyonla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsteki (Covid-19) mutasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."

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