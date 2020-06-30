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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "asker uğurlama" tepkisi: Hangi arkadaş ister?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:11:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "asker uğurlama" tepkisi: Hangi arkadaş ister?

İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlenceleri son sürat devam ediyor. Önceki akşam Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli'ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu gruptakiler araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı. Kuralları hiçe sayan grup, bir çok insanın hayatını tehlikeye attı, trafiğin uzun süre durmasına neden oldu.

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik magandalarını yakaladı.

Bakan Koca'da sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

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Yorumlar

vedo

10 biner lira cezayı yediler. giden asker değil yeniçeri olsa daha da trafiği kapatmazlar :))
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